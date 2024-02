Il giornalista Gianni Visnadi ha messo in luce un episodio andato in scena durante Inter-Juve, ecco cosa non è stato notato da Maresca e Var

Intervenuto a Sky Tg 24, il giornalista Gianni Visnadi ha espresso il suo commento perplesso su un episodio da moviola nel corso del big match di Serie A tra Inter e Juve.

VISNADI SU INTER JUVE – «Inter Juve non è passata in Cassazione senza problemi. Il Var non è intervenuto sull’intervento di un difensore della Juve (Danilo ndr) su Thuram che dal campo non si vedeva, per cui Maresca non aveva responsabilità».

