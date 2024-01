Perchè Daniele Orsato non può arbitrare Inter Juve? Svelato il vero motivo dietro la decisione di Rocchi, in vista di domenica

La Repubblica affronta la questione della non designazione di Daniele Orsato per la partita Inter Juve.

Come riportato sul quotidiano, il fischietto di Schio avrebbe meritato di dirigere l’incontro, ma ciò non avverrà a causa di un passato che, nonostante abbia concluso il 2023 come il miglior arbitro del mondo, è ancora segnato dall’errore di sei anni fa. Si fa riferimento al famoso episodio in cui mancò il giallo a Pjanic proprio durante un derby d’Italia.

Quell’errore costò ad Orsato “minacce fisiche e accuse deliranti di frode“. A seguito di ciò, per tre stagioni non ha più arbitrato gli interisti e attualmente non può essere designato per il derby d’Italia.

Questa scelta non è dovuta al veto di una delle due squadre o alla decisione di Rocchi, ma è frutto di una decisione condivisa, influenzata dal clima incendiario delle recenti settimane.

