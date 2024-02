Si avvicina Inter-Juve e Stefano Impallomeni ha voluto analizzare la sfida sotto il punto di vista dell’arbitraggio

Stefano Impallomeni ha commentato la scelta di non affidare la direzione di gara tra Inter e Juventus ad Orsato a TMW Radio.

LE PAROLE – «Perché non arbitra Orsato? La miglior qualità è il coraggio, gli si può contestare tutto ma non questo. Non credo abbia rifiutato di arbitrare questa sfida. Anche se c’è stato un precedente, quello con Pjanic, andava data un’altra possibilità a un fior di professionista e magari fa la partita perfetta. Invece qui si dice meglio di no per evitare tensioni. Neanche lo quoto il post-partita, dove si parlerà solo di episodi e non della partita».

Inter Juve, Impallomeni: «Si parlerà solo dell'arbitro dopo la partita»

