Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, accende la sfida con l’Inter con le parole rilasciate a TMW Radio.

LE PAROLE – «Alcaraz alla Juventus è un segnale per continuare a correre per lo scudetto. Cifra per il riscatto altissima Al giorno d’oggi in Premier quelli sono spiccioli. La Juve aveva bisogno a livello numerico a centrocampo e questo ragazzo ha delle caratteristiche con cui può fare molto bene. Chi opera alla Juve è Cristiano Giuntoli e già lo seguiva al Napoli. Va valutato col peso della maglia bianconera addosso. Era palese però che qualcuno dovesse arrivare. La candidatura allo scudetto c’è con il suo arrivo, indipendentemente dall’acquisto e tralasciando la gara con l’Empoli, che era una gara da vincere. L’Inter a livello strutturale e di rosa, nonché di cammino, merita di essere prima in classifica. La Juve è lì, nonostante la zoppia iniziale. È un segnale in ogni caso questa operazione di mercato».

