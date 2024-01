Luciano Spalletti ha chiesto che Inter-Juventus sia una gara coraggiosa. Il sottinteso è che quella dell’andata, terminata 1-1…

Luciano Spalletti ha chiesto che Inter-Juventus sia una gara coraggiosa. Il sottinteso è che quella dell’andata, terminata 1-1, non lo sia stata come si richiederebbe alla partita in teoria più esportata nel mondo. La determinazione delle due squadre nel provare a superarsi è terminata già nel primo tempo, dopo il botta e risposta tra i due bomber d’elezione, Vlahovic e Lautaro. E meno male che i due si sono resi protagonisti di un exploit che ha premiato le loro caratteristiche, altrimenti sarebbe stato 0-0, visto l’indice registrato a fine gara dagli Expected Goals: 0.55 a 0.72.

Tenendo conto del percorso fatto dalle due squadre da allora, non è strano che oggi alcuni quotidiani che iniziano a presentare la sfida di domenica sera titolino nello stesso modo, prevedendo una gara «muro contro muro». Il perché lo spiega perfettamente Filippo Bonsignore sul Corriere della Sera con numeri su scala continentale: «Muro contro muro. Lo scontro diretto si gioca anche là dietro, nel confronto a distanza tra le due migliori del campionato e tra le più ermetiche d’Europa. L’Inter capolista è leader anche in questa speciale classifica: sono soltanto 10 i gol subiti dalla squadra di Simone Inzaghi, nessuno ha fatto meglio nei 5 principali campionati del continente.

Un rendimento cui si avvicinano soltanto il Nizza, secondo in Ligue 1 e guidato dal tecnico italiano Farioli, con 11, la Juventus con 13, e la coppia composta da Real Madrid, secondo in Liga, e Bayer Leverkusen, al comando in Bundesliga, con 14. Il resto d’Europa è più staccato. In Francia, il Psg ha incassato 16 reti; la sorpresa Brest 17; in Spagna le altre grandi si sono dimostrate finora meno impermeabili, tanto che l’Atletico Madrid è a quota 23 e il Barcellona addirittura a 29. In Germania, il Bayern ha subito 18 reti come il Liverpool, capolista in Premier League dove è seguito dal Manchester City con 20».

C’è poi il caso del tutto particolare del Girona, che sta guidando la Liga nonostante 25 gol subiti, anche se nelle ultime 3 partite ha incassato solo la rete in apertura d’incontro con il Siviglia, travolto poi da un pokerissimo.

Altri numeri di Inter-Juventus in ottica difensiva. I nerazzurri prevalgono nei clean sheet (13-12), i bianconeri negli Expected Goals a sfavore (14,9 vs 17,7). Quanto al contributo offensivo di chi gioca dietro, Inzaghi ha beneficiato di 8 reti, Allegri di una in meno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG