Puntualmente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Ma oggi sono in tre: Maignan, Giroud, Hernandez

-Allora, adesso si sdrai e mi dica cosa si sente.

-Sì, guardi, non sto per niente bene, da sabato sera.

-Capisco. Proviamo a ricostruire. Quando si è sentito male, precisamente?

-Dunque, ero fuori a bere qualcosa con dei colleghi. Facevo due chiacchiere a un certo punto ho sentito male fortissimo qua, altezze tempie, diciamo.

-Male di che intensità?

-Direi un -2.

-Non ne ha mai sofferto in passato? É un dolore abbastanza comune l’emicrania da portiere.

-Sì, sì, certo. Anzi da giovane era molto peggio, uno si crede chissà chi e alla porta nemmeno ci pensa. Io prendevo cosa capitava e poi stavo malissimo: quasi ogni settimana dei -3 o -4. Negli ultimi anni mi sono dato una regolata, ho sempre cercato portieri di alta classifica, forse per questo motivo è un dolore che mi ha colto di sorpresa.

-Ok. Poi la cosa è peggiorata

-Eh sì. Di parecchio. Una fitta lancinante, qui, sulla sinistra. I reni o lì vicino.

-Di che male parliamo?

-Più forte. Siamo sul -3.

-Questo le era già capitato?

-Sì, ma molto più raramente. Cosa può essere? So che sta girando una brutta influenza di rigori. Ho incontrato ieri mio cugino. Lui domenica, ora di cena, dal nulla ha sentito un brutto dolore nico-gonzalez, altezza addome anche lui.

-Sì, quel virus può manifestarsi in vari modi, c’è chi ha avuto un krstovic agli occhi, chi gli è venuto un duda sulla pelle… e infatti meglio evitare di avere contatti con chi può essere contagioso. Però solo da questo è difficile capire, in quella zona e di quell’intensità le cause possono essere varie. Ha avvertito altro?

-Purtroppo sì! Dopo tre quarti d’ora circa, la stessa fitta. Mi sono piegato in due dal dolore.

-Ah, caspita! La stessa fitta Quindi di nuovo un -3?

-Almeno. Sì, sì, stessa identica. E questo non mi era mai capitato.

-Forse ho capito di cosa si tratta. È una patologia abbastanza rara. Mi dica, ha qualche vizio? Bere, fumare, assumere calciatori tutti della stessa nazionalità?

-Eh, da questo punto di vista in passato ho avuto delle brutte esperienze, purtroppo. C’è stato un periodo in cui assumevo dosi massicce di sudamericani. Erano i primissimi anni di Sportitalia che dava la Libertadores. Qualsiasi giocatore, anche un medianaccio che portava solo gialli, se Stefano Borghi l’aveva nominato, io dovevo averlo al fantacalcio.

-Ci sono caduti in tanti in quel periodo, lo so. E ora

-Ne sono uscito bene, sono orgoglioso del mio percorso. Basta cileni e uruguaiani. Adesso tanti italiani e mi concedo solo più qualche europeo confinante.

-Lo immaginavo. È un tifoso rossonero?

-Tifare non direi, sono simpatizzante, quello sì. Ma non mi tenga sulle spine. Mi dica quello che mi deve dire.

-Il quadro è chiaro: lei ha avuto un -2 da Maignan, un -3 da Giroud e un ulteriore -3 da Hernandez. Ha contratto la “francesi-del-Milan”, il ceppo della 22a giornata. Mi dispiace.

