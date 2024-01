L’Inter ha pubblicato sul proprio sito una serie di statistiche sulla sfida con la Juve, tra cui i successi nerazzurri a San Siro

L’Inter ha un doppio motivo per vincere la delicata sfida contro la Juventus nel prossimo turno di campionato.

Come ricordato sul proprio sito, l’ultima vittoria nerazzurra in casa contro la Juve risale addirittura alla stagione 2020/2021: decisivi Vidal e Barella. L’Inter vuole così sfatare un tabù oltre ad allungare in classifica.

