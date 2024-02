Appuntamento alle 20:45 alla “Scala del calcio” per Inter Juve, il derby d’Italia valevole per la 23^ giornata di Serie A: la cronaca live

Le luci a San Siro si accendono per Inter Juve, il big match di questo ventitreesimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale del derby d’Italia che può valere uno scudetto.

CRONACA LIVE

1′ – Inizia adesso il match!

1′ – Subito occasionissima Inter! Thuram va via sulla destra e mette al centro per Mkhitaryan: fondamentale la chiusura in anticipo di Gatti che mette in angolo!

5′ – Spunto di Mkhitaryan sulla sinistra, McKennie lo chiude in corner.

5′ – MKHITARYAN! Conclusione da fuori dell’armeno sugli sviluppi del calcio d’angolo, una deviazione manda il pallone di nuovo in corner.

7′- Intervento in ritardo di Vlahovic sull’uscita dal basso di Pavard. Proteste nerazzurre per il mancato giallo all’attaccante bianconero.

12′ – Iniziativa di McKennie sulla destra del centrocampo, fallo di Dimarco.

16′ – Ci prova Barella! Destro del centrocampista ribattuto da Kostic, nerazzurri in pressing.

17′ – Ripartenza bianconera interrotta dal recupero di Mkhitaryan, che si guadagna il fallo su Vlahovic.

18′ – DIMARCO! Occasionissima Inter! Pavard crossa dalla trequarti e trova Dimarco libero sul secondo palo: l’esterno calcia al volo ma la conclusione sporca termina sul fondo.

19′ – Fallo di Vlahovic su Acerbi. Il serbo protesta e Maresca estrae il primo giallo del match nei suoi confronti.

20′ – Insiste l’Inter! Sponda di testa di Thuram su cross dalla destra, palla prolungata per Lautaro che calcia al volo. Cambiaso si oppone in angolo.

21′ – Ancora in pressing l’Inter: cross dalla destra di Darmian, va di testa Mkhitaryan ma Rabiot si oppone.

25′ – INTER AD UN PASSO DAL GOL! Sventagliata meravigliosa di Calhanoglu che trova Dimarco sulla sinistra, l’esterno mette in mezzo un cross basso su cui si avventa Thuram che però non riesce a ribadire in rete complice la chiusura della difesa juventina.

27′ – Kostic prova a sgasare sulla sinistra, Pavard lo chiude in rimessa laterale con una bella scivolata.

29′ – Dimarco crossa per Lautaro! L’attaccante nerazzurro controlla ma non riesce a calciare: l’arbitro ferma tutto per il tocco col braccio dell’argentino.

IL TABELLINO di INTER JUVE 0-0:

Ammonizioni: Vlahovic (JUV)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 Vlahovic, 15 Yildiz. A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Alcaraz, 33 Djalo, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge. Allenatore: Massimiliano Allegri.

IL PREPARTITA

Le divise indossate dai nerazzurri al derby d’Italia

Lo spogliatoio nerazzurro è pronto!

Il gagliardetto

Vedute da San Siro

L’atmosfera si scalda a San Siro

San Siro si prepara al derby d’Italia 2023/24

Pavard e l’intervista nel Matchday Programme

Matchday!

