L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez: le parole

Nel prepartita di Inter Juve, Beppe Marotta parla così a DAZN del rinnovo di capitan Lautaro coi nerazzurri.

RINNOVO LAUTARO – «Novità di rilevo no, ci siamo un attimo fermati per i tanti impegni vicini. Ci vuole tempo perché è un contratto importante per noi e per lui. I rapporti sono splendidi e non vedo assolutamente delle preoccupazioni eccessive».

L’articolo Rinnovo Lautaro, Marotta chiarisce: «Ecco perchè ci siamo fermati» proviene da Inter News 24.

