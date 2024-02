Ecco il numero ufficiale di tifosi accorsi a San Siro per assistere al derby d’Italia tra Inter e Juve nella 23^ di Serie A

I tifosi non si smentiscono, e accorrono in gran numero a San Siro, in occasione dell’epico scontro Inter Juve.

Lo stadio ha registrato il tutto esaurito con oltre 75.500 appassionati presenti, come dichiarato ufficialmente dal club nerazzurro.

