I nerazzurri giocano molto bene per un’ora abbondante di gioco e concretizzano solo una volta il proprio dominio.

L’Inter attacca sin dai primi minuti con Thuram che affonda sulla destra e mette in mezzo per Mkhitaryan che viene anticipato provvidenzialmente da Gatti. I bianconeri stanno sulle loro concedendo poco agli avversari: poco dopo il quarto d’ora Pavard crossa per Dimarco che mastica la conclusione da posizione favorevole. Poco dopo metà tempo è Bremer a salvare in scivolata su un Thuram a tu per tu con Szczesny. Alla mezz’ora la Juve spreca una grande chance in contropiede con Vlahovic che sbaglia il primo controllo favorendo il recupero di Pavard. Al 37’ l’Inter passa in vantaggio: Barella crossa per Pavard che liscia la sforbiciata, la palla poi va verso Thuram e Gatti con quest’ultimo che infila il proprio portiere. I nerazzurri dominano per larghi tratti come era lecito attendersi ma i bianconeri si rendono pericolosi quando riescono ad affacciarsi in avanti; il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

Nella ripresa il copione non cambia; ci prova Danilo dalla distanza con palla che termina in curva. Dall’altra parte Barella serva Dimarco che calcia fuori; poco dopo il destro a volo di Calhanoglu colpisce il palo esterno. Dopo l’ora di gioco Vlahovic ci prova in rovesciata con palla che termina alta; dall’altra parte anche il destro di Calhanoglu ha lo stesso esito. La gara in questa fase è più aperta con i nerazzurri che giocano molto bene ma non concretizzano mentre i bianconeri cercano di spaventare gli avversari in contropiede. Il destro violento di Gatti spaventa i tifosi dell’Inter ma il pallone è di poco a lato; c’è poi il tentativo volante di Barella neutralizzato da Szczesny. Nel finale Arnautovic si mangia il 2-0 a tu per tu col portiere polacco ma conta poco, l’Inter vince 1-0.

