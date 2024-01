Inter Juve, un match che per Allegri non sarà uno scontro Scudetto: il tecnico ha due pensieri in testa verso quella gara

Siamo entrati nella settimana di Inter-Juve, match di alta classifica che però, per alcuni, non vale come scontro Scudetto. E’ il caso di Massimiliano Allegri che, come spiega Tuttosport, non la vede come gara decisiva.

In primis perchè mancano un’infinità di partite alla fine del campionato e tutto può ancora succedere, da una parte e dall’altra. E poi perchè il tecnico mantiene la propria posizione ideologica, ritenendo la rivale milanese come favorita per assicurarsi il tricolore a fine stagione.

The post Inter Juve, per Allegri non sarà scontro Scudetto: le due ragioni di Max. Retroscena appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG