Inter Juve, prima convocazione per Alcaraz e Djalo? Allegri svela tutto. Le parole in conferenza stampa sui due nuovi

Allegri in conferenza stampa ha svelato la sua decisione in merito alla prima convocazione dei nuovi arrivati in casa Juve, Alcaraz e Djalo, per la partita contro l’Inter.

ALLEGRI – «Abbiamo i due nuovi. Djalo è un po’ indietro e ci sarà Alcaraz che oggi farà il primo allenamento. Comunque verranno tutti a Milano».

