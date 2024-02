Il quotidiano Repubblica ha analizzato la vittoria dell’Inter contro la Juve nell’ultima edizione del derby d’Italia: ecco come

Ecco come Repubblica torna sul successo casalingo dell’Inter a San Siro contro la Juve nell’ultimo derby d’Italia.

INTER JUVE – L’Inter ha preso per il collo la Juve, senza stare a pensarci su, e l’ha messa sotto: in tutta evidenza, aveva l’obiettivo non soltanto di vincere ma di stabilire una concetto di superiorità che la classifica stava rendendo opaco.

Il campo ha fatto chiarezza ma soltanto nel primo tempo, perché se l’intenzione era di ridimensionare i bianconeri ad avversari qualsiasi, non si è completamente compiuta, benché alla fine della fiera basti e avanzi il gol (l’autogol, anzi) di differenza che cambierà il corso del campionato. L’Inter è più forte ma tutto sommato non troppo, perché la Juve ha una tigna impossibile da sotterrare. E in ogni caso ha vinto sia perché ha cercato di stravincere sia perché, una volta tornata nei binari, ha accettato di calarsi nella sofferenza. In pratica, è come una Juve evoluta: è giusto che adesso lo dicano anche i punti

