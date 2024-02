Inter Juve, San Siro è sold out: sarà incasso da record per il derby d’Italia. La partita sarà trasmessa in 180 paesi

Sarà un Inter Juve da record quello che andrà in scena domani sera a San Siro. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, allo stadio è previsto il sold out per un incasso da oltre 6 milioni che porterà il derby d’Italia ad entrare nella classifica delle partite più “ricche” della storia della Serie A.

Grande sarà lo show del prepartita con il laser celebrativo del Design Doha 2024 ad opera di Qatar Airways e Qatar Creates. Il match, poi, sarà trasmesso in 180 paesi del mondo.

The post Inter Juve, San Siro è sold out: sarà incasso da record per il derby d’Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG