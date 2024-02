Vlahovic con Chiesa e Yildiz: il tridente dei sogni è possibile? L’idea di Allegri sul futuro dell’attacco della Juve

Chiesa ha recuperato dai problemi al ginocchio e contende ad Yildiz un posto da titolare come partner d’attacco di Vlahovic in Inter Juve. Ma sarà mai possibile vedere il tridente dei sogni in campo?

Secondo la Gazzetta dello Sport l’idea di Allegri, almeno per il momento, è quella di non spostarsi dal suo 3-5-2 classico. Di sicuro l’allenatore non proverà il tridente domani sera a San Siro, se non a partita in corso nel caso in cui le cose dovessero mettersi per il verso sbagliato.

The post Vlahovic con Chiesa e Yildiz: il tridente è possibile? L’idea di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG