Inter Juve, sull’autogol di Gatti c’è prima un tocco di mano di Thuram? Ecco l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli

Luca Marelli, negli studi di Dazn, ha così analizzato il possibile colpo di mano di Marcos Thuram nell’azione dell’1-0 di Inter-Juve.

IL COMMENTO – «Non c’è praticamente nulla da far vedere a parte una piccola curiosità per togliere qualsiasi dubbio sulla rete decisiva: il check è stato abbastanza lungo sull’autorete di Gatti perché c’era un sospetto tocco di mano di Thuram. In realtà non c’è stato alcun tocco da parte di Thuram soprattutto perché vediamo che la mano non cambia minimamente posizione. C’è solo il tocco di petto di Gatti ma in questo caso il VAR deve essere molto preciso. Comunque un bravo Maresca se lo merita».

