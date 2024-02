Di Canio: «Occasione Vlahovic? Doveva ferire le certezze dell’Inter, invece da lì non si è più visto». La critica

Di Canio durante il Club di Sky Sport ha criticato la prestazione offerta da Vlahovic in Inter Juve.

DI CANIO – «Vlahovic era molto nervoso, ha litigato con l’arbitro. L’unica palla che capita non dico che deve segnare perché è sempre difficile, ma almeno imprimere una ferita alle certezze dell’Inter, calciando e facendo parare il portiere. Invece ha fatto svanire tutto e da lì non si è più visto. Questo anche per l’atteggiamento della squadra che lo ha isolato».

