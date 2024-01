Col big match del 4 febbraio tra Inter e Juve in avvicinamento, c’è preoccupazione in casa bianconera per un giocatore

In casa Juve si respira tensione in vista dei prossimi impegni calcistici: Empoli in primis, ma soprattutto l’Inter il 4 febbraio.

Oggi Chiesa non ha partecipato all’allenamento di gruppo, dedicandosi a un lavoro individuale. Secondo quanto spiegato da Cosatti a Sky Sport, la sua disponibilità per la partita contro l’Empoli è incerta, e al momento sembra improbabile vederlo in campo sabato allo Stadium. Le condizioni di Chiesa saranno comunque valutate in vista del crucialissimo confronto con l’Inter il 4 febbraio.

L’articolo Inter Juve, un bianconero verso il forfait! Allegri è preoccupato proviene da Inter News 24.

