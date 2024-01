Unico grande ballottaggio di formazione verso Inter-Juve, Inzaghi ha solo un dubbio da sciogliere e un calciatore rischia l’esclusione

Un unico, grande, dubbio di Formazione anima i pensieri di Simone Inzaghi verso il match tra Inter e Juve. Come riportato stamane da tuttosport infatti, il tecnico nerazzurro non avrebbe particolari ballottaggi sui quali decidersi in previsione dell’altissima gara scudetto contro il rivale Max Allegri.

Ad eccezione della decisione su chi schierare sulla corsia di destra dell’undici meneghino. Sulla carta il titolare sarebbe Dumfries, ma attenzione. L’olandese viene da un mese di gennaio piuttosto travagliato e dopo le panchine confezionate contro Monza, Lazio e Napoli non si esclude che possa lasciare nuovamente il posto a Matteo Darmian.

