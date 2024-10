Lo scoppiettante pareggio di ieri sera a San Siro visto attraverso le pagelle della Gazzetta oggi in edicola. Molto bene Marcus Thuram mentre De Vrij.. INTER 6Cosa vale di più? L’occasione mancata o i 4 gol a chi ne aveva preso uno? La viadi mezzo, col rimpianto di non aver fatto il 5-2 L’ALLENATOREInzaghi 6Si può discutere sul cambio Pavard-Bisseck, ma sul risultato finale pesano anche i tanti gol falliti sul 4-2. E la produzione offensiva non può non contare. Però alla fase difensiva, negativa dal 17 agosto, va trovato un rimedio. IL MIGLIORE Thuram 7,5Prestazione piena, totale, da campione. Conquista un rigore, assiste Mkhitaryan, regala un pallone d’oro (gioco di parole casuale) a Lautaro. Allunga e accorcia, manda in perenne difficoltà Kalulu e Danilo. (Taremi s.v.) IL PEGGIOREDe Vrij 5Ma perché uscire così alto, per di più sul lato sinistro, sulla rete dell’1-19 Sbaglia anche la copertura sul 1-2, […]

