Le parole di Denzel Dumfries nel postpartita confermano le impressioni e i numeri negativi della fase difensiva nerazzurra. Che succede? E come ribaltare la situazione? Nel cuore del tifo nerazzurro, il derby d’Italia non ha solo rappresentato un deludente pareggio sul campo, ma ha messo a nudo una crisi difensiva inaspettata all’interno dell’Inter. Una squadra che, fino a poco tempo fa, era nota per la sua impenetrabilità, oggi sembra combattere con ombre di incertezza, cedendo terreno in momenti cruciali delle partite. La situazione, preoccupante per tifosi e allenatore, viene analizzata attraverso dati allarmanti e testimonianze interne, offrendo uno spaccato chiaro delle sfide che il club di Milano sta affrontando. La crisi difensiva Era una volta l’Inter conosciuta per la sua solidità difensiva, un vero e proprio bunker che riusciva a respingere gli attacchi avversari. Questa identità sembra ora svanire, come evidenziato dall’analisi dei recenti risultati in campionato. La squadra ha […]

