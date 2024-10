Ieri si è giocato il derby d’Italia, una sfida sentitissima quasi sempre accompagnata da imponenti coreografie: ieri non è stato così. Niente coreografia per Inter-Juventus: la curva nella sua fanzine spiega il motivo. “Siamo ben consci del periodo infelice che la nostra società sta passando a livello d’immagine. Siamo anche ben consci di come parte di questi problemi siano legati a spiacevoli vicissitudini”. “Ma, come sottolineato nell’ultimo comunicato, il Secondo anello verde adesso sta ripartendo con una gestione trasparente e ispirata da valori sani, valori ULTRAS”. La spiegazione “Valori evidentemente non apprezzati dalla società Inter. Che, per imprecisati motivi, ha deciso di negare l’allestimento di tutto ciò che era stato preparato per oggi dai ragazzi del Covo. Poche settimane fa, nel lungo comunicato firmato Secondo anello verde, vi parlavamo di come avessimo intenzione di ripartire, annunciandovi una coreografia per il big match di stasera”. L’annuncio “Ebbene oggi, con estrema tristezza […]

