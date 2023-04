La situazione attuale alla vigilia di Inter-Juventus e la decisione nei confronti sia di Brozovic che di Calhanoglu

Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter deve decidere chi far giocare a centrocampo tra Brozovic e Calhanoglu per la sfida di domani sera contro la Juventus in Coppa Italia.

Attualmente risulta che il favorito per una maglia da titolare sia proprio il centrocampista turco, ma dall’altra parte Marcelo potrà essere utile a partita in corso per rompere gli indugi.

L’articolo Inter-Juventus, chi è il favorito tra Calhanoglu e Brozovic in Coppa Italia proviene da Inter News 24.

