I nerazzurri pareggiano una gara che sembrava già vinta, c’è un serio problema in difesa: andiamo a vedere le pagelle del derby d’Italia. SOMMER 5,5: colpevole solo sul quarto dei goal della Juventus. PAVARD 6,5: oggi si gioca prevalentemente a destra e lui è a suo agio in fase offensiva, su un suo cross Thuram si conquista il rigore dell’1-0. (Dal 63’ BISSECK 5: dovrebbe aiutare a difendere e invece terzo e quarto goal arrivano dal suo lato). DE VRIJ 6: fuori posizione sul goal di Vlahovic, tiene bene per il resto della gara. Spreca una buona chance per il 5-2 e poi non riesce ad evitare i 2 goal subiti nel finale. BASTONI 6: non irreprensibile sul primo goal della Juve, inizia seguendo a molta distanza Mckennie e poi prova tardivamente a impedire la rete a Vlahovic. Soffre la tecnica e la velocità di Conceicao. DUMFRIES 5,5: si conquista […]

