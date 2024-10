L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è visibilmente deluso per un pareggio che sa di sconfitta contro i bianconeri. Inter-Juventus termina con un rocambolesco 4-4: i nerazzurri non sono stati capaci di gestire 2 reti di vantaggio. Nel post-gara Simone Inzaghi, visibilmente amareggiato, ha commentato così la gara a Sky Sport. “C’è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i 4 gol presi”. “Puoi prendere quattro tiri perché di fronte avevamo la Juve, ma non quattro gol. Giocavamo contro una squadra che in quattro partite aveva preso un gol su rigore, e stasera doveva prenderne 7-8″. L’ammissione “E’ un momento così, dobbiamo lavorare di più e meglio. Devo fare di più soprattutto io che sono l’allenatore. Se calcoliamo tiri e XG, sono simili a quelli dell’anno scorso. Ci stiamo mettendo del nostro, dobbiamo lavorare di più. Abbiamo concesso dei gol che non si possono concedere, a una squadra come […]

