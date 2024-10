L’attesa snervante sta per terminare e la tensione è palpabile: Inter-Juve, il derby d’Italia, sta per cominciare a San Siro. Inter e Juventus sono arrivate a San Siro e sono pronte per affrontarsi in una delle sfide più sentite del calcio italiano. La lista degli assenti è purtroppo lunga per quel che riguarda entrambe le squadre: nei nerazzurri sono infortunati Acerbi, Calhanoglu e Carlo Augusto mentre per i bianconeri non sono disponibili Bremer, Milik, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Le scelte dei bianconeri Thiago Motta si schiera con il consueto 4-2-3-1 ma fa rumore l’assenza dai titolari di Yldiz: giocano infatti Weah sulla destra e Conceicao sulla sinistra. In difesa Cambiaso e Cabal saranno i due terzini. La risposta dei nerazzurri Inzaghi non si scosta dal 3-5-2 e non è una notizia: il regista è Zielinski, panchina quindi per Asllani che non è in perfette condizioni. Confermate tutte le anticipazioni della vigilia per il […]

