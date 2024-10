È in continua evoluzione la vicenda riguardante il futuro di un difensore italiano che gioca in Serie B. Il giovane Nicolò Bertola, difensore centrale, nato nel 2003 e già nel giro della Nazionale italiana Under 21, sta attirando l’attenzione non solo per le sue prestazioni sul campo ma anche per gli interessi di mercato che lo vedono al centro di importanti trattative contrattuali. Il centrale piace a molte italiane tra cui anche qualche big ma non è detto che non resti dov’è. Il talento in ascesa Cresciuto calcisticamente nello Spezia, Nicolò Bertola si sta facendo un nome nel calcio italiano e internazionale. Le sue abilità non sono passate inosservate e sono state positive anche le sue prestazioni nell’Italia Under 21. Ambitissimo L’italiano ha il contratto in scadenza e questo ha attirato gli interessi di moltissime squadre. C’è chi starebbe pensando di prenderlo già a gennaio e chi valuta l’eventuale acquisto […]

Leggi l’articolo completo Inter: rischia di svanire un obiettivo in difesa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG