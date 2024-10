Emerge un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate: i rossoneri avrebbero potuto comprare un elemento che ricorda per qualche aspetto il portoghese.

Nella serata di venerdì, un evento significativo si è svolto sui campi della Serie A: il Torino, guidato dall’allenatore Paolo Vanoli, ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Como di Cesc Fabregas.

Una partita che non ha mancato di regalare emozioni, mettendo in luce il debutto con goal di una giovane promessa del calcio. Questo match rappresenta un punto di svolta sia per la squadra che per il giovane.

Risorse alternative

I granata si stanno rendendo protagonisti di un buon inizio di campionato nonostante i grossi cambiamenti che ci sono stati la scorsa estate. La formazione di Vanoli alla prima giornata, tra l’altro, ha messo in serissima difficoltà il Milan a San Siro: la formazione di Fonseca riuscì a pareggiare un doppio svantaggio solo in pieno recupero. Nelle ultime settimane però il Torino ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Duvan Zapata che terrà il colombiano out per tutta la stagione. Questo è un evento sicuramente molto negativo ma sicuramente c’è più spazio per altri giocatori.

Una giovane promessa in campo

Contro il Como, infatti, l’uomo partita, senza dubbio, è stato Alieu Njie. Questo giovane talento svedese, classe 2005, ha trasformato un’occasione cruciale in un trionfo personale segnando il suo primo goal in Serie A. Njie, che teoricamente dovrebbe ancora far parte della squadra Primavera del Torino, si trova già a calcare i campi con la Prima Squadra, superando le aspettative e dimostrando una maturità calcistica non comune tra i suoi coetanei.

Daniele Bonera

Il retroscena

Il suo talento non è passato inosservato ed ha attirato l’attenzione di grandi club, tra cui il Milan. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, Alieu Njie ha scelto di declinare un’offerta del Milan Futuro nella scorsa estate, decidendo invece di rimanere al Torino. La dirigenza rossonera quindi ci aveva visto giusto: il quotidiano sottolinea anche come le qualità del giovane ricordino quelle di Rafa Leao.

Leggi l’articolo completo Il Milan aveva trovato un possibile nuovo Leao: ora sta esplodendo in Serie A, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG