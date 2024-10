I rossoneri molto probabilmente non chiuderanno la stagione con l’organico così com’è adesso: è previsto un ritorno sul mercato anche a gennaio.

Manca tanto tempo al mercato invernale ma secondo molti addetti ai lavori il Milan si prepara ad intervenire per rafforzare la propria rosa. La dirigenza rossonera ha già delineato alcuni dei suoi obiettivi primari per i prossimi mesi.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto reparto per reparto sugli obiettivi seguiti da Moncada.

La necessità

Uno dei primi compiti in agenda per il Milan riguarda la ricerca di un sostituto affidabile per Fofana: il francese, a lungo inseguito la scorsa estate, si è rivelato già fondamentale per Fonseca. L’ex Monaco però non ha un’alternativa che abbia le sue stesse caratteristiche: i rossoneri proveranno a cercarla ed a prenderla a gennaio.

Rivoluzione in attacco

Guardando al futuro, l’attenzione si sposta anche verso il reparto offensivo: vanno infatti considerate le situazioni di Abraham, attualmente in prestito dalla Roma, e Jovic, contratto in scadenza.

Giacomo Raspadori

Il sogno e le alternative

Il nome di Raspadori emerge come un possibile obiettivo di alto profilo per l’attacco del Milan, sebbene la sua acquisizione richieda un investimento molto corposo. Oltre ai già menzionati, un altro giocatore che stimola particolare interesse è Bonny, attualmente in forza al Parma, il cui talento non è passato inosservato nemmeno al Napoli. Jonathan David, l’ambito centravanti del Lille in scadenza a fine stagione, rappresenta un altro dei nomi caldi seguiti con interesse.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG