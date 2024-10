I rossoneri si stanno preparando alla gara molto importante di martedì, partita a cui non prenderà parte una colonna della squadra.

In vista della cruciale sfida di campionato che vedrà il Milan ospitare il Napoli a San Siro, i rossoneri si trovano a dover affrontare ulteriori complicazioni.

Il tecnico Paulo Fonseca è chiamato a gestire l’ennesima defezione nel suo già provato organico.

Contro la capolista

L’incontro, in programma per martedì sera, segna un momento importante per la squadra milanese, già alle prese con l’assenza di giocatori chiave per squalifica e infortuni. Il Napoli ha un vantaggio di 8 punti sui rossoneri che però hanno giocato una gara in meno, quella che si sarebbe dovuta giocare ieri e che è stata rinviata tra le polemiche. Gli azzurri ieri hanno vinto col Lecce e Conte ha fatto riposare diversi big; sicuramente i partenopei arrivano alla sfida meglio rispetto ai rossoneri che tra l’altro dovranno rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Reijnders.

I dubbi di Fonseca

L’allenatore milanista sta meditando su come sostituirli: Calabria è favorito su Terracciano per il ruolo di terzino sinistro mentre a centrocampo Musah è in vantaggio su Loftus-Cheek davanti alla difesa.

Matteo Gabbia, Theo Hernandez e Albert Gudmundsson

La tegola

La brutta notizia arriva dall’allenamento odierno: il Milan dovrà rinunciare anche a Matteo Gabbia. Il giovane difensore, come riporta MilanNews, è stato colpito da un risentimento muscolare nell’ultima seduta a Milanello. Queste assenze si aggiungono a quelle di Abraham e Jovic, anch’essi fuori dai giochi per infortunio,.

