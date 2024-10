L’allenatore lusitano ha le sue gatte da pelare in vista del big match di dopodomani: il grosso dubbio riguarda la composizione del reparto mediano.

Il campionato di Serie A 2024-25 si sta delineando come uno dei più avvincenti degli ultimi anni, con squadre che si sfidano ad ogni giornata per conquistare il primato.

Tra gli incontri più attesi c’è sicuramente quello che vedrà fronteggiarsi il Milan e il Napoli alla 10^ giornata. I rossoneri si preparano ad affrontare la formazione di Conte non solo con un ritardo di 8 punti dalla vetta (con una gara in meno), ma anche con 2 assenze di peso nel loro schieramento.

Lo scenario pre-partita

La squadra di Fonseca arriva a questo appuntamento con un handicap non indifferente: Theo Hernandez e Reijnders saranno infatti assenti per squalifica. Queste due defezioni costringono il tecnico portoghese a rivedere i suoi piani, sperando di colmare efficacemente i vuoti lasciati da giocatori chiave come il terzino francese e il centrocampista olandese.

Il duello

Fonseca fondamentalmente deve scegliere tra Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek chi affiancare a Fofana. L’inglese, nonostante non abbia ancora completamente convinto e mostrato il suo massimo potenziale fisico, potrebbe trovare spazio nell’undici iniziale grazie alla sua stazza e capacità di interdizione: tuttavia, il favorito sembra essere l’americano.

Yunus Musah

Ipotesi cambio modulo

C’è però un altro scenario che stuzzica Fonseca: secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero giocare entrambi insieme a Fofana. Andrebbe capito poi in questo caso quale sarebbe lo schieramento in campo: si potrebbe giocare con un 4-3-3 con un centrocampo in linea, oppure con Loftus sulla trequarti in 4-2-3-1 che vedrebbe Pulisic e Leao (o Okafor) ai suoi lati.

