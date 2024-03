Il tecnico delle Inter Women Rita Guarino ha parlato dopo il match con la Juventus, terminato con un pareggio: le parole

Rita Guarino a Inter Tv ha parlato il pareggio nella prima giornata di Poule scudetto tra le Inter Women e la Juventus Women.

PARTITA – «Benissimo l’atteggiamento, l’approccio. L’avevamo preparata così, le ragazze sono state brave sin dai primi minuti. Siamo passate in vantaggio, nell’arco della partita ci sono stati dei momenti in cui non siamo state così attente contro una squadra come la Juventus, ma brave per questa prestazione.

E’ stata una partita dai tre risultati, anche se una sconfitta sarebbe stata immeritata. Abbiamo accarezzato l’idea di battere la Juventus, ma non è stato così. Affronteremo le prossime partite con lo stesso atteggiamento»

The post Inter Juventus Women, Guarino svela: «Abbiamo accarezzato l’idea di battere la Juventus» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG