Paganini a 90° Minuto ha parlato di Allegri: «Il problema della Juve è anche di prospettiva. Ricordiamoci le dichiarazioni di Branchini»

Paolo Paganini, giornalista di Raisport, ha parlato del momento in casa Juve e della situazione di Allegri a 90° Minuto. Le parole:

PAROLE – «Il problema della Juve è anche di prospettiva. Ricordiamoci le dichiarazioni di Branchini (procuratore di Allegri). Allegri non è più, o almeno non si sente più saldo sulla panchina bianconera. Quindi è un’idea anche di prospettiva: che cosa succederà alla Juventus? Rimarrà Allegri? Non rimarrà Allegri? Questo può creare del nervosismo nella squadra».

