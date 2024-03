Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo il fischio finale del match contro il Genoa

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Juve Genoa. Ecco un estratto della sua intervista:

TANTA PRESSIONE – «E’ normale, quando sei alla Juve le gare pesanti sono ora, non quando rincorrevamo l’Inter. E’ un percorso per raggiungere i primi quattro posti, dobbiamo essere bravi a continuare come fatto oggi perchè nella ripresa abbiamo fatto una buona prestazione».

