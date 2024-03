Nela a 90′ minuto: «L’intesa vera è quella ad esempio tra i due attaccanti dell’Inter, non in questa coppia». Le parole

L’ex difensore della Roma, Sebino Nela, ha parlato a 90′ minuto degli attaccanti della Juventus Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Le sue parole

PAROLE – «Da Chiesa ci si aspetta sempre molto, però devo dire che la Juve riceve molte critiche perchè forse non esprime un grande calcio e gli attaccanti sono sempre sotto la lente, sono i primi a subire le critiche. Loro ci mettono qualcosa di proprio, ma è vero che non c’è grande intesa. L’intesa vera è quella ad esempio tra i due attaccanti dell’Inter, non in questa coppia. Mi sembrano due anarchici che vogliono fare di testa loro».

