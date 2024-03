Mecca ha commentato il post gara di Juve Genoa. Le parole del noto tifoso della Juve sui propri canali social sull’espulsione di Dusan Vlahovic.

PAROLE «Vlahovic, ti adoro ma non devi commettere sciocchezze simili in questa fase della stagione. Capisco la frustrazione ma uno del tuo valore non può prendere un rosso così scellerato».

