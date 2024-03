Tardelli: «L’attaccante quando non fa gol si innervosisce, tutti e due gli attaccanti sono nervosi e non stanno andando bene»

L’ex Juve Marco Tardelli ha parlato degli attaccanti bianconeri a 90° Minuto. Le parole:

PAROLE – «L’attaccante quando non fa gol si innervosisce, tutti e due gli attaccanti sono nervosi e non stanno andando bene. Di conseguenza è un grosso problema sia per per la Juve che per la Nazionale. Sto parlando di Federico Chiesa. Oggi sia lui che Vlahovic non sono esistiti, non si sono trovati. Si sono anche guardati male in certi momenti, quando Vlahovic gli ha dato una palla lunga lui non è riuscito a raggiungerla. Mi sembra una Juve in crisi e un po’ nervosa».

The post Tardelli sicuro: «Chiesa e Vlahovic? Si sono anche guardati male in certi momenti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG