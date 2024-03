Le parole di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, sul futuro del mondo del calcio. Tutti i dettagli in merito

Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, ha parlato al Times del futuro del mondo del calcio.

PAROLE – «Perché la Kings League? Ho visto i miei figli guardare una partita di calcio e dopo dieci minuti erano sui loro telefoni e tablet e guardavano altre cose allo stesso tempo. Il calcio è intrattenimento, quindi non è solo in competizione con gli altri sport. Fa concorrenza a Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. E il calcio per 90 minuti non è così emozionante. Ho visto Barça-Napoli, ad esempio, una partita importante in Champions League, ma la 25esima partita di campionato? Un po’ del Barça, quando posso, ma non 90 minuti. Forse 30 o 40 minuti. È una tendenza, sta accadendo. È inarrestabile e devi adattarti. Nel baseball e nel basket non ci sono pareggi. Vai a una partita e finisce con un pareggio e la sensazione è: ‘Chi ha vinto? Una partita di 90 minuti che può finire 0-0 è difficile da comprendere per la nuova generazione».

