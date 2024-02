Inter Juventus Women, vittoria in trasferta per le bianconere. Al termine del match ai canali ufficiali ha parlato Joe Montemurro. Le parole

Il tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro, ha parlato al termine di Inter Juventus Women, finita 0-2 grazie alla doppietta di Echegini. Le sue parole ai canali ufficiali bianconeri.

MONTEMURRO – «È stata il tipo di partita che mi aspettavo facessero le ragazze, nonostante un campo pesante che rendeva difficile costruire gioco come avremmo voluto. Non era semplice fa girare il pallone a centrocampo, ma siamo stati in grado da subito di riorganizzare il nostro modo di stare in campo e giocare e siamo riusciti a prenderci i tre punti. In fase difensiva siamo stati molto solidi: per questo non mi resta che fare i complimenti alle ragazze. L’impatto di Echegini è ottimo e si vede in campo: queste sono le calciatrici che preferisco, non parla tanto ma poi mette in mostra i risultati durante le partite. Nel corso della settimana è sempre attenta a cosa vogliamo fare, poi riesce a dare tutto nei 90 minuti di partita. Il campo parla e lei lo sta facendo con i gol e con il gioco».

