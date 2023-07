Il piano della dirigenza nerazzurra è cedere a malincuore l’estremo difensore camerunese per racimolare un bel gruzzoletto da reinvestire.

Il Manchester United non ha formulato ancora la prima offerta per Andre Onana e da quanto si vocifera la proposta dovrebbe essere inferiore alle richieste dell’Inter di 50 milioni più bonus.

Romelu Lukaku-Adam Masina

Tuttosport specifica che i nerazzurri hanno in mente con quell’incasso di finanziare 3 nuovi acquisti: il nuovo portiere, un esterno destro di riserva e un attaccante. Quest’ultimo manco a dirlo è Romelu Lukaku: il Chelsea ha fatto capire che non c’è nessunissimo spiraglio per un nuovo prestito e quindi va comprato. L’Inter avrebbe intenzione di proporre 10 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni da esercitare nel 2024.

L’articolo Inter: la cessione di Onana finanzierebbe 3 colpi in entrata proviene da Notizie Inter.

