La ct Milena Bertolini ha diramato la lista delle 23 calciatrici convocate dall’Italia Femminile per il prossimo Mondiale

Diverse esclusioni eccellenti nella lista dell’Italia Femminile diramata dalla ct Milena Bertolini per i prossimi campionati Mondiali. Una sola calciatrice dell’Inter Women fa parte della lista delle 23 convocate, si tratta del portiere Francesca Durante. Beatrice Merlo aggregata al gruppo per tutto il periodo della preparazione, pronta a subentrare in caso di infortuni. Esclusa, invece, Flaminia Simonetti. Oltre a lei, fanno discutere le esclusioni di Valentina Bergamaschi e Martina Piemonte.

Questa la lista completa:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo)*, Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter)*, Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

*Aggregate alla squadra per il periodo di preparazione.

L’articolo Italia Femminile, le convocate da Bertolini per il Mondiale: esclusa Simonetti proviene da Inter News 24.

