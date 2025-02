Inter, la Champions è davvero alla portata? Il commento di Zanetti al sorteggio e non solo

I nerazzurri affronteranno la squadra olandese che ha eliminato il Milan: riusciranno i meneghini a conciliare Champions e campionato?

L’Inter, dopo aver superato la fase a gironi, si prepara ad affrontare il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League: il sorteggio ha disegnato tutto il tabellone e quindi anche le possibili avversarie dei nerazzurri anche nelle fasi successive del torneo. Javier Zanetti, a caldo dopo il sorteggio, ha sottolineato l’importanza del rispetto per gli olandesi, dopo le loro brillanti prestazioni in stagione. “Abbiamo visto cosa sono riusciti a fare contro il Milan”, ha detto il vice-presidente dell’Inter, dando il giusto peso a una squadra che ha mostrato di poter sorprendere anche le più grandi. La partita, quindi, non sarà da sottovalutare, e l’Inter dovrà prepararsi al meglio per entrambe le gare, consapevole che il passaggio del turno dipenderà dalle sue forze.

La responsabilità dell’unica italiana in Champions

Essere l’unica squadra italiana rimasta in Champions League porta inevitabilmente una maggiore responsabilità, come ammesso da Zanetti. “Sempre, perché siamo l’Inter, una squadra importante che gioca in una competizione prestigiosa”, ha detto. Il club nerazzurro si sente investito di un onore e di un dovere: portare la bandiera dell’Italia il più in alto possibile in Europa.

Il doppio obiettivo: Champions e scudetto

L’Inter non vuole fare alcuna scelta tra Champions e campionato. Per Zanetti, entrambe le competizioni sono prioritarie. “Sappiamo cosa significa vincere lo scudetto, poi c’è la Champions, noi siamo l’ultima squadra italiana ad averla vinta”, ha affermato. Questo dichiarato impegno a puntare a entrambi gli obiettivi è il cuore della stagione dell’Inter, che non intende ridurre le proprie ambizioni nonostante le difficoltà di competere su più fronti. “La nostra mente è proiettata a quell’obiettivo”, ha detto Zanetti, ribadendo che la squadra è pronta a dare il massimo, sia in Italia che in Europa, senza escludere alcuna possibilità.

Leggi l’articolo completo Inter, la Champions è davvero alla portata? Il commento di Zanetti al sorteggio e non solo, su Notizie Inter.