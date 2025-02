L’ombra di Donnarumma aleggia su Josep Martinez ma il destino ha fatto un “regalo” allo spagnolo

Nonostante l’infortunio di Sommer, il futuro di Martinez nell’Inter resta in bilico: riuscirà a conquistarsi un posto da titolare per le prossime stagioni?

L’infortunio di Yann Sommer, che starà lontano dai campi per un periodo di 3-4 settimane, cambia le carte in tavola per l’Inter. Con l’assenza del portiere svizzero, la porta nerazzurra sarà difesa da Josep Martinez, che avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. Lo spagnolo è un mistero per i tifosi ma non per Inzaghi che ha idee ben precise sulle sue caratteristiche. Il match di domani contro il Genoa sarà il palcoscenico ideale per il giovane spagnolo, che, ironia della sorte, affronterà proprio la sua ex squadra. L’occasione è cruciale: Martinez non solo ha l’opportunità di mostrare la sua abilità tra i pali, ma si trova di fronte a una prova che potrebbe segnare il suo futuro a lungo termine nell’Inter.

Il futuro di Martinez in bilico

Il Quotidiano Sportivo fa luce su come questo periodo di responsabilità possa influenzare il futuro del portiere. Martinez ha la possibilità di ritagliarsi un posto stabile nel club. Le sue prestazioni in queste settimane potrebbero stabilire se avrà un ruolo da protagonista anche oltre la scadenza dell’infortunio di Sommer. Se riuscirà a convincere, diventerà il candidato principale per succedere a Sommer, con la possibilità di consolidarsi come titolare nelle stagioni future. La sua capacità di gestire la pressione e di rispondere alle aspettative sarà determinante.

Donnarumma e la sfida di mercato

La situazione di Sommer si intreccia con il futuro del portiere italiano, Gianluigi Donnarumma. Con la scadenza del contratto prevista per il 2026, il capitano azzurro potrebbe liberarsi a prezzo di saldo già a partire dalla prossima estate. Questo scenario apre nuove possibilità sul mercato, con il PSG che non sembra avere intenzioni concrete di rinnovare il contratto del giocatore, né lui di prolungare la sua permanenza. L’Inter potrebbe essere una destinazione ambita, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe scegliere di non investire in un ruolo già coperto se Martinez dovesse ben figurare.

Leggi l’articolo completo L’ombra di Donnarumma aleggia su Josep Martinez ma il destino ha fatto un “regalo” allo spagnolo, su Notizie Inter.