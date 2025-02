Verso il Genoa, Josep Martinez e non solo: i 3 ballottaggi che agitano la mente di Inzaghi

I nerazzurri domani sera proveranno a tornare alla vittoria contro la squadra di Vieira: il tecnico piacentino ha diversi dubbi di formazione.

Domani l’Inter avrà un compito fondamentale: conquistare i tre punti contro il Genoa. Una partita che non ammette passi falsi, ma che si presenta con diversi dubbi in vista della formazione. Inzaghi dovrà affrontare una serie di incertezze, a cominciare dalla porta, dove dovrà fare a meno di Yann Sommer, infortunato. Josep Martinez, che ha visto poco il campo finora, si prepara a scendere in campo dal 1’. Il portiere spagnolo è stato impiegato solamente in Coppa Italia, contro l’Udinese, ma adesso dovrà affrontare una sfida ben più complessa, quella di sostituire un totem come lo svizzero; due le ipotesi per il suo rientro.

Le principali incognite nella formazione di Inzaghi: la difesa e il centrocampo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi si troverà a gestire almeno tre ballottaggi importanti per la partita contro il Genoa. In difesa, la scelta tra Bastoni e Acerbi è ancora aperta, solo uno avrà il posto al fianco di De Vrij. Anche a centrocampo la situazione è incerta, con Frattesi e Barella pronti a contendersi una maglia da titolare. Non da meno la lotta tra Mkhitaryan e Zielinski, con il polacco che sembra aver guadagnato terreno nelle ultime settimane: il sardo e l’armeno, tra l’altro, sono diffidati.

L’Inter scenderà in campo con una formazione che suscita curiosità

Nonostante le numerose difficoltà, la formazione dell’Inter sembra ormai delineata, con Martinez in porta, la difesa dovrebbe essere composta da Pavard, De Vrij e uno tra Bastoni e Acerbi, con Dumfries e Dimarco a svolgere le funzioni sulle fasce. A centrocampo, Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan (o Zielinski) agiranno dietro le punte Lautaro e Taremi. Fuori causa Thuram, che potrebbe non essere convocato, mentre Carlos Augusto potrebbe essere in panchina.

Leggi l’articolo completo Verso il Genoa, Josep Martinez e non solo: i 3 ballottaggi che agitano la mente di Inzaghi, su Notizie Inter.