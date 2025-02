Inter, due esclusioni inaspettate: cosa sta succedendo prima del Genoa?

Non solo Sommer: altre due assenze pesanti scuotono l’Inter alla vigilia del match contro il Genoa: Inzaghi costretto a cambiare i piani.

L’Inter si prepara alla sfida contro il Genoa con diverse assenze che complicano le scelte di Simone Inzaghi. Yann Sommer non sarà a disposizione per colpa della frattura al pollice comunicata ieri dal club: si tratta di un’assenza pesante tra i pali che costringerà il tecnico a puntare per la prima volta in campionato su Josep Martinez. Lo spagnolo ha una chance d’oro ma deve essere bravo a dimostrare di saper reggere la pressione: su di lui “aleggia” un’ombra particolare. La squadra è chiamata a conquistare tre punti fondamentali per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, ma dovrà farlo senza alcuni elementi chiave. La gestione delle energie diventa sempre più centrale, considerando anche il prossimo scontro diretto con il Napoli.

Correa favorito per affiancare Lautaro

Marcus Thuram molto probabilmente non verrà convocato e questo apre il dibattito su chi prenderà il suo posto accanto a Lautaro Martinez. Al momento, come riporta Sky Sport, Joaquin Correa sembra il principale candidato, nonostante una stagione caratterizzata da pochi minuti giocati. L’argentino sembra favorito sia su Arnautovic che su Taremi. La sua velocità e capacità di muoversi tra le linee possono essere utili per aprire spazi contro la difesa del Genoa, che si presenterà compatta e aggressiva a San Siro.

Thuram e Carlos Augusto non convocati

L’Inter con ogni probabilità dovrà fare a meno anche di Carlos Augusto: il difensore brasiliano è ancora alle prese con una contusione al polpaccio. Due defezioni che obbligano Inzaghi a ridisegnare la formazione, puntando su soluzioni alternative per mantenere l’equilibrio in campo. Da vedere poi come il tecnico deciderà di comportarsi riguardo i 3 diffidati che, se ammoniti, salterebbero Napoli-Inter: si tratta di Bastoni, Barella e Mkhitaryan.

