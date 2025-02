Ausilio svela un retroscena di mercato: l’Inter ha davvero trattato un top player?

Lunga intervista del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio a SportMediaset: il dirigente, ovviamente, ha parlato anche di mercato.

L’Inter ha vissuto un mercato di gennaio piuttosto calmo: in entrata è arrivato il solo Zalewski ma non sono mancati i rumors ed i retroscena su possibili operazioni altisonanti. Piero Ausilio è tornato a parlare delle voci che hanno coinvolto i nerazzurri sul mercato, soprattutto quelle legate a Marco Asensio e Joao Felix.

Strategia di mercato ben definita

Secondo Ausilio, l’Inter ha costruito una rosa equilibrata, con due giocatori di livello per ogni ruolo. Il club ha sempre mantenuto una strategia di mercato mirata, senza inseguire rinforzi superflui. La priorità è stata quella di mantenere una struttura competitiva e solida in ogni reparto. L’interesse per nuovi acquisti, sebbene ci sia stato, non ha avuto un seguito, poiché la società era già soddisfatta della propria rosa e ha scelto di non fare modifiche a meno che non ci fossero state delle cessioni.

La verità sulla posizione dell’Inter

Il direttore sportivo nerazzurro ha chiarito come questi rumors siano in gran parte frutto delle attività degli agenti, che, nel tentativo di trovare una destinazione per i loro assistiti, avviano numerosi contatti con diverse società. Ausilio ha spiegato che, pur essendo normale che giocatori del calibro di Asensio e Joao Felix attirino interesse, l’Inter non ha mai iniziato una trattativa per i due attaccanti. Ausilio ha ribadito che l’Inter ha sempre avuto ben chiaro l’obiettivo di formare una rosa competitiva, senza dover ricorrere a colpi di mercato urgenti. La società, infatti, non ha mai preso in considerazione operazioni che avrebbero stravolto l’equilibrio del gruppo. In caso di cessioni, l’Inter avrebbe eventualmente valutato nuovi innesti, ma solo in modo coerente con la struttura della squadra. L’intervista ha quindi chiarito definitivamente che l’Inter non ha trattato né Asensio né Joao Felix.

