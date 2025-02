Champions League, cosa nasconde il Feyenoord: l’avviso di De Vrij

L’urna di Nyon ha detto che l’Inter affronterà il Feyenoord, squadra in cui l’ex difensore della Lazio ha giocato.

Stefan de Vrij ha manifestato una gioia sincera per il sorteggio che ha messo l’Inter di fronte al Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League: ai nerazzurri, sulla carta, è andata bene per diversi motivi. L’ex difensore della squadra di Rotterdam, cresciuto nelle giovanili del club olandese, ha espresso il suo entusiasmo riguardo a un incontro che considera molto speciale. “Non vedo l’ora”, ha dichiarato a Voetbal International, rivelando che il Feyenoord è sempre stato nel suo cuore. De Vrij ha raccontato di come abbia sempre sperato che il destino lo portasse ad affrontare il suo passato, un club che gli ha dato tanto e che lo ha visto crescere come giocatore. L’emozione di tornare a Rotterdam, dove ha vissuto momenti fondamentali della sua carriera, è palpabile.

Il Feyenoord in grande forma

Pur sottolineando la componente emotiva, de Vrij non ha dimenticato di sottolineare le difficoltà che l’Inter dovrà affrontare in questa sfida. Il Feyenoord si sta dimostrando una squadra di altissimo livello, capace di mettere in difficoltà anche i club più blasonati d’Europa, il Milan lo sa bene. La squadra di Rotterdam a giorni annuncerà il nuovo allenatore, le voci parlano dell’ex attaccante Robin Van Persie; rispetto alla fase a gironi però manca il bomber Santiago Gimenez, passato proprio ai rossoneri.

I risultati della squadra olandese

Il difensore ha ricordato come la formazione di Rotterdam abbia ottenuto risultati importanti in Champions, come la vittoria contro il Benfica e la straordinaria rimonta contro il Manchester City che ha portato gli olandesi a pareggiare 3-3. Inoltre, non si può ignorare la loro eliminazione ai danni del Milan, un segnale delle ambizioni e della qualità di gioco della squadra. Se poi il Feyenoord dovesse recuperare alcuni degli infortunati, il doppio confronto si preannuncia ancora più insidioso per i nerazzurri.

