L’Inter ha deciso come fronteggiare l’infortunio di Sommer: la scelta farà discutere

I nerazzurri affronteranno le prossime gare molto importanti senza il proprio numero uno che ieri in allenamento si è infortunato.

L’Inter si prepara al match di domani sera a San Siro contro il Genoa: i nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta e non possono più permettersi i passi falsi nell’ambito della lotta scudetto. Simone Inzaghi non potrà disporre per la gara col grifone di Marcus Thuram, Carlos Augusto e Yann Sommer. Il portiere si è infortunato ieri in allenamento e prima di oggi c’era il dubbio su come il club ed il giocatore avrebbero affrontato questa sfida: c’erano due strade da percorrere.

La scelta del club e del portiere

Insieme hanno deciso di procedere per l’operazione chirurgica: Yann Sommer ha affrontato l’intervento presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano. Il portiere dell’Inter è stato sottoposto a una procedura di riduzione e sintesi per la frattura alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Il club ha comunicato ufficialmente l’esito dell’operazione, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni.

Il ritorno in campo di Yann Sommer

L’operazione, come confermato dall’Inter, è riuscita perfettamente. Dopo un periodo di riposo prescritto dallo staff medico, il calciatore intraprenderà la fase riabilitativa la prossima settimana. Il recupero avrà un inizio progressivo, e Sommer sarà monitorato attentamente per valutare i suoi tempi di recupero. Il portiere dell’Inter non dovrebbe rientrare in tempi brevissimi: salvo complicazioni sarà indisponibile per almeno 3 settimane. La sua assenza, pur non prevedendo lunghe tempistiche, potrebbe rappresentare un’opportunità per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, ha pagato più di 13 milioni di euro la scorsa estate, ha giocato finora solo in Coppa Italia alimentando il dubbio che magari non potesse essere adatto a giocare a questi livelli. Ora l’ex Genoa può smentire tutte queste critiche.

