Inter, il futuro di Frattesi, Taremi e Inzaghi: tra fiducia e dubbi, ecco cosa accadrà davvero

Con il mercato in fermento e le grandi sfide alle porte, Piero Ausilio rivela i piani per il futuro dei due giocatori e dell’allenatore.

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, in cui ha toccato temi cruciali per la squadra nerazzurra. L’intervista inizia con una riflessione sulla volontà dell’Inter di fare bene in tutte le competizioni. Ausilio afferma che la priorità non è solo vincere, ma restare competitivi in ogni torneo. Per lui, restare in corsa per tutti gli obiettivi stagionali è la condizione minima per una squadra della portata dell’Inter. Il dirigente rivela anche diversi retroscena relativi al mercato invernale appena concluso.

Taremi e la sua crescita all’Inter

Il direttore sportivo ha poi parlato di Mehdi Taremi, giocatore che non ha ancora raggiunto i numeri attesi, con solo 3 gol segnati finora. Nonostante ciò, Ausilio ha difeso l’attaccante, sottolineando come l’ambientamento in Italia possa essere complicato per chi proviene da altre realtà. Taremi, tra l’altro, ha avuto difficoltà a trovare spazio, data la forte concorrenza di Lautaro e Thuram. “Non discuto i numeri, che sono un po’… particolari, ma vado oltre pensando alle prestazioni. La critica spesso non ha valutato l’importanza del suo lavoro in campo per i compagni. Quindi fiducia e sono convinto che miglioreranno anche i numeri“; le dichiarazioni del diesse.

Frattesi e il futuro nell’Inter: un lungo contratto e un altro rinnovo per Inzaghi

Infine, è stato trattato il futuro di Davide Frattesi, con il direttore sportivo che ha confermato la volontà dell’Inter di tenerlo ancora in rosa. Nonostante le voci che lo hanno accostato ad altri club, come la Roma, Ausilio ha rimarcato che il centrocampista ha un contratto lungo e che, per le sue qualità, merita di giocare con continuità. La decisione su eventuali sviluppi verrà presa al termine della stagione. Sul rinnovo di Simone Inzaghi, il direttore sportivo ha spiegato che non c’è fretta. Un rinnovo annuale, come l’ultimo firmato, ha permesso all’allenatore di mantenere alta la motivazione, e Ausilio ha sottolineato la soddisfazione nel lavorare con lui, affermando che Inzaghi è il miglior allenatore possibile per l’Inter.

Leggi l’articolo completo Inter, il futuro di Frattesi, Taremi e Inzaghi: tra fiducia e dubbi, ecco cosa accadrà davvero, su Notizie Inter.